Dizzee Rascal will Musik machen, bis er 80 ist.

Der 36-jährige Rapper ist überzeugt davon, dass er noch gute 40 Jahre hat, um seine Karriere voranzutreiben. Alter spiele laut Dizzee nämlich keine Rolle — wenn ein Song gute Beats habe, dann lieben ihn die Massen. Im Podcast ‚JD In The Duffle Bag‘ erklärt der Hiphop-Star: „Nichts ist besser, als einen Song herauszubringen, der funktioniert und den jeder mitfühlt. Das ist alles, was ich je wollte. Ich will mehr Rhythmus. Man kann das immer nebenbei machen. All die großen Rapper lassen es so aussehen, als müsste man irgendeine Art von Mogul sein. Und die Leute versuchen einfach, dir zu sagen ‚Du kannst auch einfach Musik machen. Was passiert, wenn Musik aufhört?’ Musik wird niemals aufhören. Ich werde das Ganze machen bis ich 80 bin, Bruder.“

Für Dizzee stand die Musik schon immer an erster Stelle, deshalb hat er nicht vor, in Zukunft weniger im Studio und auf der Bühne zu sein. Er sagt im Gespräch weiter: „Ich widme alles der Musik. Nicht viele andere Dinge sind mir so wichtig.“