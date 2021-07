Helene Fischer kündigt eine gemeinsame Single mit Luis Fonsi an.

Lange Zeit war es still um die Schlagersängerin. Diese Woche erregte sie dann Aufsehen, als sie auf ihrem Instagram-Account alle Beiträge löschte und einen Countdown auf ihrer Homepage veröffentlichte. Anschließend meldete sich die 36-Jährige mit einer Videobotschaft bei ihren Fans, in der sie eine persönliche Bilanz zu den vergangenen eineinhalb Jahren zog. Es sei eine „intensive, reflektierende und tolle Zeit“ gewesen, in der die 'Atemlos durch die Nacht'-Interpretin intensiv an ihrem neuen Album gearbeitet habe. „Ich war viel im Studio, habe immer wieder darüber nachgedacht, welche Themen ich bearbeiten möchte. Welche Songs möchte ich jetzt nach einer so langen Zeit auf die Reise schicken?“, sagte Helene in ihrer Instagram-Story.

Die neue Platte werde ihr „persönlichstes Album ever“, kündigte sie weiter an. „Ich durfte mir die Zeit endlich mal gönnen und nehmen, an Songs zu schreiben und habe mich so viel eingebracht wie ehrlich gesagt noch nie.“ Auf die erste Single werden die Fans nicht mehr lange warten müssen: In einem weiteren Post enthüllte Helene, dass ihr neuer Track bereits am 6. August erscheint. Dafür hat sie sich mit ‚Despacito‘-Hitmacher Luis Fonsi zusammengetan. Auch der Titel der Single ist bereits bekannt: ‚Vamos a Marte’ heißt das gemeinsame Werk der beiden Musiker. Auf ihrem Account teilte Helene sowohl das Artwork der Single als auch ein gemeinsames Foto der zwei Sänger.

Kein Wunder, dass ihre Fans völlig aus dem Häuschen waren. „Ahhh Mann, wieso ist alles so aufregend hier auf einmal - mein armes Herzchen!“, kommentierte ein Follower. Ein anderer User teilte diese Begeisterung: „Nun bin ich am absoluten Durchdrehen!“