Der neue Film von Jordan Peele wird den Titel 'Nope' tragen.

Der 42-jährige Filmemacher enthüllte in den sozialen Medien den Titel und das Poster des anstehenden Films, der von dem Oscar-prämierten Regisseur als ein neuer "Terror" bezeichnet wird.

Über den Film wurden bisher nur wenige Informationen veröffentlicht, aber das Poster deutet darauf hin, dass der spannende Streifen im Juli 2022 in die Kinos kommen wird. Daniel Kaluuya, der mit Jordan an seinem Debütfilm 'Get Out' gearbeitet hat, spielt in dem Film an der Seite von Keke Palmer und Steven Yeun. Und auch Barbie Ferrera, Brandon Perea und Michael Wincott werden sich der Besetzung anschließen.

Jordan produziert den Film zusammen mit Ian Cooper von Monkeypaw Productions, während die Universal Studios den Film vertreiben werden. Es ist das dritte Mal, dass Peele, der auch das Drehbuch für das kommende Projekt geschrieben hat, mit dem Studio zusammenarbeitet, nachdem er mit diesem bereits an seinen gefeierten Horrorfilmen 'Get Out' und 'Wir' zusammengearbeitet hatte.

Der Regisseur gab zuvor bekannt, dass er zunächst Zweifel daran hatte, Daniel in der Hauptrolle von Chris Washington in 'Get Out' zu besetzen. Der Streifen erzählt die Geschichte eines Afroamerikaners, der während eines Wochenendausflugs die Eltern seiner kaukasischen Freundin besucht.