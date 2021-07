The Vaccines sind zum ersten Mal seit der Konzertpause wegen der Pandemie in der Nacht am Montag (26. Juli) triumphierend auf die Bühne in London zurückgekehrt.

Justin Young und Co. begeisterten dabei das Publikum von Radio X-Konzerts von The Vaccines & Special Guests The Snuts in Zusammenarbeit mit Barclaycard im Londoner O2 Forum Kentish Town und spielten bei der Show Songs wie 'If You Wanna', 'Dream Lover' und 'I Can't Quit'.

Die Band gab zudem auch das Live-Debüt ihres neuen Tracks 'Paranormal Romance', der bei dem Publikum sehr gut ankam. Nach dem Konzert, bei dem die Rockgruppe von den schottischen Rockern The Snuts unterstützt wurde, schwärmte die Band über ihren Account auf Twitter: "Eine meiner Lieblingsshows EVERRR danke an euch". The Vaccines sagten zudem in einem Statement über den Gig: "Wir haben nicht nur das Spielen von Shows mehr als alles andere vermisst, wir haben uns auch gegenseitig vermisst. Das ist das erste Mal seit Dezember 2019, dass wir alle im selben Raum sind und wir können es nicht erwarten, mit euch in der Radiosendung zu feiern, mit der wir aufgewachsen sind."