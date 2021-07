Jenna Dewan hat die erste Begegnung mit ihrem heutigen Verlobten nie vergessen.

Die 40-jährige Schauspielerin erinnerte sich an den Moment, als sie ihren zukünftigen Verlobten vor etwa neun Jahren zum ersten Mal sah, als er in dem Musical 'Once' in New York mitspielte.

Sie erzählte dem Magazin ‘The Knot’: "Wir weinten uns die Augen aus und verliebten uns in die Show - insbesondere in den Hauptdarsteller Steve Kazee. Wir fanden, dass er einfach so talentiert war. Und lustigerweise war meine Mutter total verknallt - sie konnte nicht aufhören zu sagen: 'Er ist so süß, so einfühlsam, so gut aussehend.' Sie hörte einfach nicht auf zu reden." Die beiden warteten am Bühneneingang, um ihm zu seinem Auftritt zu gratulieren und Jenna gab zu, dass sie sich sofort in ihn verliebt hatten. Sie fügte hinzu: "Ich habe sie nach vorne gedrängt, um Hallo zu sagen und Steve und ich hatten einfach einen dieser besonderen Momente. Es ging sehr schnell, aber es hat uns beide beeindruckt. Es war ein Moment. […] Aber ich habe diesen Moment nie vergessen."

Allerdings sahen sie sich lange Zeit nicht, da Jenna zu dieser Zeit mit Channing Tatum verheiratet war, mit dem sie 2013 Tochter Everley willkommen hieß. Im Jahr 2018 trennten sich die ‘Step Up’-Co-Stars nach neun Jahren Ehe und vollzogen im darauffolgenden Jahr ihre Scheidung.

Nach ihrer Trennung traten Jenna und Steve wieder in Kontakt. "Er schrieb mir eine Nachricht und sagte so etwas wie: 'Hey, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, aber wie geht es dir? Und ich war verblüfft. Natürlich erinnerte ich mich an ihn. Und an diesen Moment im Jahr 2012. Und es war einfach Schicksal - es sollte einfach so sein." Mittlerweile sind Jenna und Steve Eltern eines Sohnes.