Kelly Prestons neuer Film ist posthum erschienen.

Die Schauspielerin war am 12. Juni an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben, die sie vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hatte. Aus ihrer Sterbeurkunde ging hervor, dass die Schauspielerin um 11:46 Uhr vormittags in ihrem gemeinsamen Anwesen mit Ex-Mann John Travolta verstorben ist. Nun läuft der neue Film der verstorbenen Schauspielerin in den Kinos an. In ‚Off The Rails‘ unternehmen drei Freundinnen einen Trip mit dem Zug durch Europa. Vor zwei Jahren, im Februar 2019, rund eineinhalb Jahre vor ihrem Tod, hatten die Dreharbeiten begonnen. Jetzt postete ihr Ehemann John Travolta einen Clip des Films auf Instagram und schrieb dazu: „Es war ihr letzter Film und sie war so stolz darauf und auf die talentierten Kollegen, mit denen sie spielen durfte.“ In einem Statement hieß es nach ihrem Tod: „Sie wurde seit einiger Zeit medizinisch behandelt, unterstützt von ihrer engsten Familie und ihren Freunden.“

Travolta selbst schrieb unter ein Bild von Preston auf Instagram: „Schweren Herzens muss ich bekanntgeben, dass meine wunderschöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat. Sie hat mutig mit der Liebe und Unterstützung von so vielen gekämpft.“ Weiter dankte der 'Grease'-Darsteller dem medizinischen Personal, das sich aufopferungsvoll um Kelly gekümmert habe. „Meine Familie und ich werden ihren Ärzten und Krankenschwestern im MD Anderson Cancer Center und allen Kliniken, die geholfen haben, für immer dankbar sein, sowie ihren vielen Freunden und Lieben, die an ihrer Seite waren", erklärte er. „Kellys Liebe und Leben werden stets in Erinnerung behalten werden.“