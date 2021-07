Billie Eilish verriet, dass sie "im siebten Himmel" war, als sie ihr zweites Studioalbum 'Happier Than Ever' schrieb.

Die 19-jährige Künstlerin veröffentlichte den Nachfolger ihres gefeierten 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'-Albums um Mitternacht und hat zugegeben, dass sie "weinen" möchte, weil sie so stolz auf die LP sei, die sie und ihr Bruder und Kollaborateur Finneas aufgenommen haben.

Billie schrieb über ihren Account auf Instagram: "Happier Than Ever, mein zweites Album ist endlich raus. Ich kann das nicht einmal verarbeiten. Dies war die erfüllendste und tiefgreifendste Erfahrung, die ich je mit meiner Musik gemacht habe. Finneas und ich waren einfach auf Wolke sieben, als wir dieses Album aufnahmen. Ich liebe jeden Song dieses Projekts so sehr, dass es mich buchstäblich erschreckt, daran zu denken, es der Welt vorzustellen, damit es jeder hören kann. Ich möchte weinen. Ich bin dabei so sehr gewachsen, dieses Album zu machen und habe so viel Selbstverwirklichung und Selbstreflexion erfahren. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und dieses Album noch einmal machen, weil es einige der besten Nächte in meinem Leben waren." Die Grammy-Gewinnerin gab vor kurzem zu, dass sie hofft, dass ihr neues Album, das die Hit-Singles 'Your Power' und 'Lost Cause' beinhaltet, "nicht enttäuscht".