兵庫県警によると、４日午後５時１５分ごろ、神戸市中央区布引町４丁目の駅で成人女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、白色ポロシャツ、黒色ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性らにスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、生田神社
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、４日午後５時１５分ごろ、神戸市中央区布引町４丁目の駅で成人女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、白色ポロシャツ、黒色ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性らにスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、生田神社
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