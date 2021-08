Sarah Engels hat ihre Schwangerschaftsgelüste offenbart.

Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin zieht mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi bereits den kleinen Alessio groß, der so langsam bereits ins Grundschulalter kommt. Nun erwartet sie mit ihrem Ehemann Julian ihr zweites Kind. Mittlerweile habe sie auch keine Schwangerschaftsgelüste mehr, was zu Beginn der Schwangerschaft anders gewesen sei, so Engels in ihrer Instagram-Story: „Ich weiß noch, einmal waren wir im Hotel und da hatte ich mitten in der Nacht so Durst auf Sprudelwasser mit Zitrone und Basilikum und Eiswürfel.“

Auch Börek habe sie immer wieder essen wollen. Julian dazu: „Wir sind durch Berlin gefahren und mussten an fünf oder sechs Bäckereien anhalten, weil meine Frau wollte mittags Börek haben.“ Ihr Sohn Alessio kam mit einem Herzfehler zur Welt. Damit Sarah und ihr Ehemann Julian sich beruhigt auf die Geburt des Nachwuchses vorbereiten können, setzen sie deshalb auf Feindiagnostik. In einer Instagram-Fragerunde erzählte die 28-Jährige vor einigen Tagen: „Ich möchte mich zwar nicht verrückt machen, aber habe dieses Mal auch die Feindiagnostik machen lassen und einige Tests. Ich finde, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.“ Die genauen Ergebnisse der Untersuchungen will Sarah natürlich nicht bekannt geben. Nur dass es ein Mädchen wird, verrät sie ihren Fans schon einmal. Über die traumatischen Erlebnisse bei der Geburt von Alessio sprach die Sängerin bereits 2015 in einer RTL-Dokumentation. Damals sagte sie unter Tränen: „Alessio war ganz blau. Es ist wie ein Film, du kannst nichts machen.“ Durch eine Not-OP konnte der Kleine jedoch gerettet werden.