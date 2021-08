Kate Bosworth hat sich von ihrem Ehemann getrennt.

Die 38-Jährige und ihr Mann Michael Polish waren zehn Jahre lang ein Paar, acht Jahre davon verheiratet. Doch nun hat sich das Hollywood-Paar getrennt. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set von ‘Big Sir‘ im Jahr 2011. Doch wie es scheint, ist die Trennung der beiden freundschaftlich abgelaufen. Denn Kate postete ein Foto der beiden auf Instagram, auf dem sie sich küssen und bedankte sich in einem Text für die gemeinsame Zeit. So schreibt sie: „Der Anfang ist meist der beste Teil der Liebe. Feuerwerke, Magneten, Rebellion – die Anziehungskraft.“ Und weiter: „Zu verlieren, was du hast, weil du bekommen hast, was du wolltest. Der Erwartung an das Ergebnis des Ganzen nachzuhängen. Das große Unbekannte. Was, wenn wir uns dazu entschlössen, statt es zu fürchten, es zu lieben. Wenn dieses zarte und empfindliche letzte Aufflackern der Flamme ein Brennstoff ganz neuer Art würde."

Bosworth in ihrem Text: „Unsere Herzen sind erfüllt, denn nie haben wir einander so geliebt und waren so dankbar füreinander, wie jetzt, bei dieser Entscheidung, uns zu trennen. Während der vergangenen zehn Jahre haben Michael und ich uns gemeinsam für die Liebe entschieden, jedes Mal. Heute halten wir unsere Hände genauso fest, wie unsere Finger damals an unserem Hochzeitstag umschlungen waren, dieses Mal nur mit mehr Mut." Und weiter: „Während des Prozesses, in dem wir einander losließen, haben wir festgestellt, dass unsere Liebe nie enden wird. Die Verbindung verschwindet nicht einfach. Die Liebe wird tiefer, das Herz weiter.“