Helene Fischer und Luis Fonsi veröffentlichen ihr Duett.

Die Schlagerprinzessin und der ‚Despacito‘-Interpret kündigten bereits vor einer Weile an, einen gemeinsamen Song aufnehmen zu wollen. ‚Vamos a Marte‘, übersetzt in etwa ‚Lass uns zum Mars gehen‘, heißt die Single, die die beiden Musiker nun in die Charts schicken. Über das lang erwartete Release sagt Helene laut ‚Bunte‘ in ihrer Instagram-Story: „Hallo ihr Lieben, boah, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.“ Am 5. August feierte die ‚Atemlos‘-Sängerin ihren 37. Geburtstag und wie sie erklärt, hätte sie sich „kein schöneres Geburtstagsgeschenk selber machen können.“

Lange Zeit war es still um Fischer geworden. Vor einer Weile meldete sie sich dann mit einer Videobotschaft bei ihren Fans, in der sie eine persönliche Bilanz zu den vergangenen eineinhalb Jahren zog. Es sei eine „intensive, reflektierende und tolle Zeit“ gewesen, in der sie viel an ihrem neuen Album gearbeitet habe. „Ich war viel im Studio, habe immer wieder darüber nachgedacht, welche Themen ich bearbeiten möchte. Welche Songs möchte ich jetzt nach einer so langen Zeit auf die Reise schicken?“, sagte Helene damals in ihrer Instagram-Story. Die neue Platte werde ihr „persönlichstes Album ever“.