アナウンサー2人が…関東最大級サイズの「水上アトラクション」で大はしゃぎ!

千葉県勝浦市、勝浦中央海水浴場(勝浦スパホテル三日月前)にある「勝浦ウォーターアイランド」。

関東最大級サイズの水上アトラクション…ということで、チバテレ 朝の情報番組「モーニングこんぱす」の田中大貴アナウンサーと酒井崇之アナウンサーの同級生コンビが、実際に行ってきました!

勝浦市観光協会 渡邉 嘉男会長

「On the seaとOn the beachに分かれている。今年で3年目だが、お客さんに楽しんでもらおうとOn the beachには大きな遊具を入れてより充実させた」

まず、2人が挑戦したのは、海の上に浮かぶアスレチック・「On the sea」。 全長230メートルの大きさで、コース内には25種類以上のアトラクションがあります。

ライフガードもいるので、安心して遊ぶことができますね♪

株式会社ハヤシ 現場責任者 神定 克佳さん

「みなさんに安全安心にご利用頂き、楽しい思い出を作って頂けるよう努力していきたい」

着替えを済ませて、いざ!出発!

障害物を避けたり、うんていをしたり…

そして何度も…ドボン…!!

海に落ちたら、のぼるのも一苦労です。

On the seaの中でもひときわ目立つ「通称・オクトパス」。

高さ約3メートルから飛び降りて、前方に座っている人を吹っ飛ばす!というアトラクションです。

「めっちゃ高い」と足が震える田中アナですが、先に飛び降り、準備はОK!

その後、酒井アナが飛び降りると…、

浮いた!体重差は約20キロ差ということで、田中アナの浮き具合に、ライフガードも驚いている様子でした。

そして…、タイムトライアルに挑戦。

ともに1995年生まれ、運動部出身の2人。果たして勝つのは…?

先攻の酒井アナは、ブランコから抜け出せないまま1分以上経過…。

後攻の田中アナは、スタート直後に早くもドボン…。

2人とも上から見てもわかるほど、ふらふらしていますが結果は…

40秒早くゴールした野球部出身の酒井アナの勝ちでした♪

多くの家族連れなどが訪れていた勝浦ウォーターアイランド。

落ちたり…助け合ったり…、思わず笑顔が溢れてくるので、子どもも大人も、夏の思い出になること間違いなし!

なお、「勝浦ウォーターアイランド」は現在、感染症対策として、1時間ごとの完全入れ替え制となっていて、事前予約が必要です。

営業は、9月20日(9月13日~17日除く)までです。