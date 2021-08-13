熊本県と熊本市は１３日、新たに２０７人の新型コロナウイルス感染を発表した。前日の１８９人に続き、３日連続で過去最多を更新した。県内での感染確認は計８５５８人（うち熊本市４９３１人）となった。熊本市の病床使用率は前日から４・７ポイント上昇し６０・６％。６割を超えるのは６月８日以来。

新規感染者は熊本市１２７人▽宇土市１６人▽山鹿市、菊陽町各６人▽宇城市、合志市、大津町各５人▽菊池市、天草市、嘉島町各４人▽八代市、荒尾市、西原村、益城町、東京都各３人▽玉名市、阿蘇市、御船町各２人▽長洲町、氷川町、千葉県、静岡県各１人。年代別は１０歳未満１８人▽１０代２８人▽２０代４７人▽３０代３３人▽４０代３４人▽５０代２１人▽６０代１３人▽７０代９人▽８０代１人▽９０代３人。

クラスター（感染者集団）は、宇土市の飲食店「カラオケＮＯＲＡ」で新たに発生。８月１２日までに従業員２人、利用客４人の陽性が判明した。県内のクラスターは計９５例。東海大熊本キャンパス（熊本市）は運動部員が１人増え１４人に拡大した。

熊本市は職員１人の感染確認を公表した。

１２日時点の県内療養者数は前日比８４人増の１０７１人。内訳は入院中２４３人（重症７、中等症１１３、軽症１２０、無症状３）、宿泊療養２７８人、自宅療養３１４人、調整中２３６人。１３日時点の県内病床使用率は前日から１・２ポイント上昇し４１・５％（重症者用１７・９％）。（高宗亮輔、河内正一郎）

◇熊日電子版「データで見える熊本県内感染状況」◇

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