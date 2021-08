Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Große Trauer in der Fußballwelt: Der deutsche Rekordschütze und „Bomber der Nation“ ist tot. Dies gab der FC Bayern in einer Mitteilung bekannt. „Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat - und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben“, schrieb der FC Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Seit Beginn der 2010er Jahre litt der Ex-Fußballer an Alzheimer und Demenz. Seit mehreren Jahren lebte er in einem Pflegeheim, wo er nun am Sonntag (15. August) verstorben ist. Der weltbekannte Torjäger wurde mit der deutschen Nationalmannschaft sowohl Welt- als auch Europameister. In der Bundesliga wurde er zum Rekordtorschützen und erzielte bis heute unübertroffene 365 Treffer in 427 Bundesligaspielen.

Zahlreiche Fußballstars nahmen Abschied von der Tor-Legende. Sein Namensvetter Thomas Müller schrieb auf Instagram: „Lieber Gerd, es war mir eine Ehre, dich persönlich kennengelernt zu haben. Als Stürmertrainer habe ich in meinen jungen Jahren viel von dir lernen dürfen […] Vielen Dank für alles und zum Abschluss noch die wichtigste Botschaft: Du warst ein sensationell guter Mensch!“ Auch Oliver Kahn meldete sich zu Wort und erklärte: „Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein.“