画家や工芸家、芸能人らの色紙や作品を展示販売する「熊日チャリティー知名士色紙展」が１８日、熊本市中央区の鶴屋百貨店東館８階ふれあいギャラリーで開幕した。２２日まで。熊日主催。

県在住・出身者を中心に１５０人・組が１７８点を出品。人気漫画雑誌で連載を持つ新井春巻さんの絵や、画家瀧下和之さんが描く鬼のオブジェなど、全国区で活躍する県出身者の作品のほか、漫画・小説家の内田春菊さんのイラスト、俳優高良健吾さん、プロゴルファー笠りつ子さんらのサインもある。

会場で販売する抽選券（５枚１組３００円）に、希望作品の番号を記入し投票。公開抽選は２３日午前１０時半から会場であり、当選者は１点８千円（額付き）で購入できる。結果は会場で張り出し、２４日付の熊日朝刊でも発表。益金は熊本善意銀行に預託し、社会福祉事業に役立てられる。（魚住有佳）

◆出品者一覧（敬称略、五十音順）

青柳綾、青山加織、上野浩平、上野浩之、阿津坂雅弘、あべまりあ、新井春巻、有村智恵、池永久美子、石原昌一、磯谷精一、井上清江、井上泰秋、岩田恒介、岩田紘典、上野純雄、上野豊、ウエハラナオミ、内田麻美、内田勝弘、内田春菊、内野勢津子、浦川草径、永武、大里桃子、太田螢一、大堂喜三子、大西洋介、大野勝彦、大森キミ子、岡崎友紀、緒方信行、小川かなこ、小川哲男、尾崎輝武、小田実宇、ｇａｊｕ、勝野洋、鹿子木灯、川崎のぼる、川津祐介、管野研一、眼福ユウコ、木戸征郎、木村晴美、キャシー中島、吉良克彦、草野聡子、久住昌之、久保田烈工、熊本ヴォルターズ、蔵野由紀子、藏本朝美、桑原伸之、小池アミイゴ、高良健吾、古閑博文、小材啓治、五辻盈、小堀美恵子、榮秀則、坂本憲司郎、桜田幸子、佐野直、澤村武山、重永亜斗夢、士野精二、白濱誠一、シンジカトウ、スージー甘金、瀬尾公治、芹川尚子、園田健一、高津明美、高野ムツオ、高橋幸二、高見典杏、高宮城延枝、高柳克弘、瀧下和之、武田双葉、武田禮子、田代晃三、田代二郎、ちばてつや、佃喜翔、津崎洋子、津田蘭子、鶴田一郎、友枝雄策、豊永志帆、永江りよ子、中島知宏、中島由美、中村晃、中村公子、中村紫藤、中村天馨、浪崎洋子、南北、西川誠一、西田敏明、西村淳、二宮弘一、野田哲也、野田竜太郎、信國宣二、野村俊夫、濱愛子、春口光義、東輝雄、日田栄子、火の国サラマンダーズ、平方研水、福田眞、藤田ひろぶみ、藤山成二、ＦｕｊｉｙｏｓｈｉＢｒｏｔｈｅｒ＇ｓ、細川貂々、堀本知子、前田和、前田信明、増田明美、松岡真作、松木良介、松永健志、三池敏夫、宮崎康親、宮中千秋、宮原芽映、村井健太郎、本村徹郎、森口慶一、森口優美、森田正孝、八代亜紀、安永健二郎、山口輝也、山口マサル、山下以登、山下孝治、山本太郎、ＹＯＵＣＨＡＮ、吉家研二、吉開繁美、笠りつ子、ロアッソ熊本、和田みずな、渡辺宏、渡邊幹子