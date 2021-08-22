気象庁によると、22日11:24頃、福島県沖を震源とするM5.2の地震があり、宮城県山元町、福島県川俣町・相馬市・南相馬市・浪江町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：8月22日11:24頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.6度、東経141.7度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M5.2(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：宮城県南部、福島県中通り、福島県浜通り
・震度3 ：宮城県北部、宮城県中部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・宮城県 ：山元町
・福島県 ：川俣町、相馬市、南相馬市、浪江町
【震度3】
・宮城県 ：白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、川崎町、丸森町、亘理町、登米市、大崎市、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、石巻市、東松島市、利府町、大衡村
・福島県 ：福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、玉川村、古殿町、小野町、いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、新地町、飯舘村