Jessica Paszka spricht erstmals über ihre toxische Beziehung.

Die ehemalige ‚Let’s Dance‘-Teilnehmerin hat schon früher gegenüber ihren Followern angedeutet, dass sie lange Zeit in einer ungesunden Partnerschaft lebte. Die heute 31-Jährige ließ sich während ihrer Zeit bei der Tanzsendung nichts anmerken — innerlich war sie jedoch total unglücklich. In ihrer Instagram-Story erzählt sie: „Wisst ihr, ich erzähle euch etwas, was ich mich nie getraut habe, zu erzählen. ‚Let's Dance’ ist inzwischen drei Jahre her und die meisten wissen gar nicht, dass ich dabei war. Ich war früher nicht so offen, wie jetzt. Ich steckte damals in einer toxischen Beziehung mit einem Partner, der mich seelisch vergewaltigt hatte.“

Die ehemalige Bachelorette schaffte es lange Zeit nicht, sich aus der missbräuchlichen Beziehung zu befreien. Heute kann sie mithilfe ihres Freundes endlich ehrlich über diese schlimme Zeit sprechen: „Johannes hat mich gerade dazu ermutigt, mir das von der Seele zu schreiben. Daher tue ich das, was ich wahrscheinlich niemals erzählt hätte.“ Noch immer ist Jessica jedoch ziemlich traumatisiert von ihren Erlebnissen. Sie sagt weiter: „Ich war ein Wrack und nur noch fremdgesteuert und mir kommen heute immer noch die Tränen, wenn ich an die Zeit denke. wie verletzt Ich war.“ Gottseidank zog sie irgendwann die Reißleine und beendete die toxische Beziehung: „Ich war so leer, ausgelaugt und am Boden, dass ich mir professionelle Hilfe genommen habe.“