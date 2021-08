Selena Gomez ist "unglaublich stolz" auf ihre Vergangenheit beim Disney Channel.

Die 29-jährige Sängerin und Schauspielerin wurde als Kind durch den Sender berühmt und betonte, dass sie für die Möglichkeiten, die ihr in ihrer Karriere geboten wurden, dankbar ist.

Über ihre neue Rolle in der Hulu-Serie ‘Only Murders in the Building’ sagte sie ‘Radio Times’: "Ich war auf der Suche nach einer anderen Serie, die ich machen kann. Ich bin übrigens auch sehr stolz auf die Arbeit, die ich bei Disney gemacht habe. Sie hat mich in gewisser Weise geprägt." Selena äußerte sich zu diesem Thema, nachdem sie bereits Anfang des Monats mit einer Bemerkung über den Sender für Aufsehen gesorgt hatte. Die brünette Schönheit erzählte Anfang August, dass sie ihr Leben in einem sehr jungen Alter an Disney verschenkt habe nicht gewusst hätte, dass sie das tue. Sie sei noch ein Kind gewesen und nur am Set herumgerannt.

Jetzt aber genießt Gomez ihre Rückkehr zum Fernsehen und gibt zu, dass sie die Chance genießt, "jemanden [in ihrem] Alter" zu spielen. Die Schauspielerin, die in der Serie neben Steve Martin und Martin Short spielt, schwärmte: "Ich bin wie ein Schwamm und sauge alle Weisheiten auf, die ich kriegen kann. Es ist einfach schön, wieder im Fernsehen zu sein, und es ist schön, als jemand in meinem Alter besetzt zu werden, was nie passiert."