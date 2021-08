Sara Kulkas Tochter schwebt eine Instagram-Karriere vor.

Die kleine Matilda ist zwar erst sieben Jahre alt, hat aber dank ihrer prominenten Mutter bereits jede Menge Einblicke in das Leben als Influencerin gewonnen. Daher ist es wohl keine große Überraschung, dass der süße Fratz in die Fußstapfen der Ex-‚GNTM‘-Kandidatin treten will. „Ich will auch später Instagrammerin sein", verkündet Matilda selbstbewusst in der Instagram-Story ihrer Mama. Zu sehen ist das Mädchen zwar nicht in dem Video, trotzdem macht sie sich lautstark bemerkbar. „Gebt mir ein Like, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. Für meine Mama, bitte“, fordert sie munter in dem Clip.

Saras perplexer Gesichtsausdruck beweist, dass sie nicht mit so einer frechen Aussage ihrer Tochter gerechnet hätte. „Da wollte Matilda mal was zu euch sagen und dann so was. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, lacht sie. Tatsächlich hege die Kleine bereits ehrgeizige Karrierepläne, von denen ihre Mutter nicht unbedingt ein Fan ist. „Sie würde gerne einen eigenen Tik-Tok-Kanal haben und Youtube machen. Das erlaube ich natürlich nicht", stellt die 31-Jährige klar. „Ich weiß nicht, wann das richtige Alter dafür ist, aber ich weiß natürlich, dass sie davon weit entfernt ist.“