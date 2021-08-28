新人と現職の一騎打ちとなった八代市長選＝同市

任期満了に伴う熊本県の八代市長選と市議選は２９日、投開票される。市長選はいずれも無所属で届け出順に、３選を目指す現職の中村博生氏（６２）＝自民・公明推薦＝と、新人で元市議の亀田英雄氏（６０）の２人が、論戦を繰り広げている。

中村氏は「未来への新たな挑戦」をスローガンに、昨年７月の豪雨で被災した坂本町の創造的復興や防災拠点の強化、子育て支援のための「出産祝い金」制度の創設などを訴える。自民の国会議員、県議、自民や公明の市議らが支え、約１００の団体が推薦する。

亀田氏は「市民に寄り添う行政」を掲げ、市政刷新を唱える。市民との対話を重視し、坂本町の被災者の生活再建、政策の市民公募などを主張。連合熊本の推薦を受け、立憲民主の国会議員や非自民の県議、現職市長に距離を置く共産を含む市議らが支援している。

定数２８の市議選には３２人が立候補。現職２２人、元職２人、新人８人が票の上積みへ競っている。

投票は２９日午前７時～午後８時、市内８７カ所で（３２カ所は２～４時間繰り上げ）。午後９時２０分から、トヨオカ地建アリーナで即日開票される。結果判明は市長選が２９日午後１１時半、市議選が３０日午前１時半ごろの見込み。

２１日現在の有権者数は、１０万３９８６人（男４万８４３１人、女５万５５５５人）。（元村彩）

◆熊日電子版「八代市長選 開票速報」◆

◆熊日電子版「八代市議選 開票速報」◆

◇八代市長選立候補者（届け出順）

中村 博生［なかむら ひろお］６２

無現（２）土地改良区理事長（県議会副議長）北原町、中九州短大卒

亀田 英雄［かめだ ひでお］６０

無新（市議）八代高専同窓会会長、市商工会理事、坂本町、八代高専卒

◇八代市議選立候補者（定数２８－３２）左上から届け出順

野崎 伸也［のざき しんや］４６

無現（３）会社員、日置町、八代工高卒

堀 徹男［ほり てつお］５６

無現（２）（八代三中ＰＴＡ会長）古城町、八代工高卒

谷川 登［たにがわ のぼる］６２

自現（１）農業（泉消防団隊長）泉町、産業開発青年隊訓練所卒

中山 諭扶哉［なかやま ゆふや］４６

無元（１）会社役員（ＪＣ専務）日奈久新開町、八代高専卒

辻本 士誠［つじもと しせい］６４

無新 （市経済文化交流部長）古閑下町、熊本商科大卒

朋田 崇志［ともだ たかし］６１

無新 会社社長（福祉事業所社員）横手町、熊本大院修了

橋本 隆一［はしもと りゅういち］６５

公現（２）党県本部役員、鏡町、日本福祉大卒

太田 広則［おおた ひろのり］６２

公現（４）党県本部幹事、古城町、日本工学院専門学校卒

橋本 幸一［はしもと こういち］６８

自現（４）農業（村長）東陽町、農水省園芸試験場久留米支場卒

村川 清則［むらかわ きよのり］６９

自現（２）農業（市青少年指導員）郡築五番町、八代農高卒

堀口 晃［ほりぐち あきら］５８

無元（３）会社員（代陽小ＰＴＡ会長）出町、八代工高卒

中村 和美［なかむら かずみ］６９

自現（４）市議会議長、警備会社社長、二見洲口町、芦北高卒

谷口 徹［たにぐち とおる］５８

無新 氷川高同窓会会長（市職員）豊原下町、熊本商科大卒

大倉 裕一［おおくら ゆういち］５１

無現（４）会社員（太田郷小ＰＴＡ役員）毘舎丸町、玉名工高卒

友枝 和也［ともえだ かずや］５０

無新 農業、ＪＡい業部千丁支部長、千丁町、八代農高卒

木村 博幸［きむら ひろゆき］５８

無新 会社員、ＮＰＯ法人理事長、千丁町、小川工高卒

北園 武広［きたぞの たけひろ］６１

自現（１）市サッカー協会会長、日奈久新田町、小川工高卒

橋本 徳一郎［はしもと とくいちろう］５２

共現（１）党八代委員会役員（診療所事務長）東片町、熊本大卒

増田 一喜［ますだ かずき］７０

自現（４）党地域連合会事務総長（刑務官）豊原下町、福岡大卒

金子 昌平［かねこ しょうへい］４１

自現（１）介護事業所職員、松江町、八代工高卒

山本 敬晃［やまもと たかあき］３１

立新 （国会議員秘書）長田町、熊本大院博士前期課程修了

百田 隆［ももだ たかし］７６

無現（４）（市議会副議長）平山新町、北九州市立大卒

古島 津義［ふるしま つよし］７７

自現（４）農業（市議会議長、市体協会長）鏡町、八代農高卒

高山 正夫［たかやま まさお］６６

自現（１）広告代理店社長（県職員）西宮町、九州東海大中退

丸吉 孝文［まるよし たかふみ］３６

無新 農業、市ＰＴＡ協議会副会長、千丁町、八代工高卒

田方 芳信［たがた よしのぶ］６６

自現（４）（会社員）高島町、八代一高卒

上村 哲三［うえむら てつぞう］６６

自現（４）（市議会議長）坂本町、神戸学院大卒

山本 幸廣［やまもと ゆきひろ］７４

無現（４）農業（市議会議長）葭牟田町、熊本短大中退

西浜 和博［にしはま かずひろ］５６

無現（３）太田郷体協顧問（市職員）横手町、八代高専卒

前川 祥子［まえかわ しょうこ］６２

自現（３）（市教育委員、郡ＰＴＡ協会長）鏡町、国際商科大卒

橋本 貴喜［はしもと たかよし］４１

無新 畳店代表取締役、市消防団分団長、鏡町、岡山大卒

成松 由紀夫［なりまつ ゆきお］５０

自現（４）市議会副議長、市相撲連盟会長、上野町、日本大卒

※略歴の見方 氏名（敬称略）、年齢、党派別、現元新別、丸数字は当選回数、職業・主な肩書、かっこ内は過去の経歴、住所、最終学歴

※党派の略称 自＝自民党、立＝立憲民主党、公＝公明党、共＝共産党