藤本美空さんの彫刻「Ｓｅｌｆ－ｒｅｌｉａｎｃｅ」（６０センチ×６０センチ×２００センチ、アクリル樹脂）

第７６回県美展（熊本県美術協会主催）の一般公募作品の審査があり、グランプリの県美大賞に、崇城大芸術学部美術学科３年、藤本美空［みく］さん（２０）＝菊陽町＝の彫刻「Ｓｅｌｆ－ｒｅｌｉａｎｃｅ」を選んだ。

「自立」という意味の受賞作は、裸の若い女性ののびやかな表情やしぐさで、事をなし遂げた後の達成感を表現した。審査では「丁寧に立体造形を重ね、主題に対する一途で素直な思いが表現されている」と評価された。

県美展は、日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、デザインの６部門。一般は１３２人から１３５点が寄せられ、会友も含め入賞・入選に１８６点が選ばれた。

作品展は９月７～１２日、県立美術館本館（洋画）と分館（日本画・版画・彫刻・工芸・デザイン）で開かれる。新型コロナウイルス感染拡大のため表彰式は中止する。（魚住有佳）

入賞・入選者次の通り。（敬称略）

【日本画】▽協会賞 ヘラット・ムデイヤンセラゲ・ニルミニ▽県知事賞 鬼木莉歩▽熊日賞 池田絵菜▽奨励賞 原田佑実子、塩井純子▽努力賞 有働恭子、黒田順子▽会友賞 中村妃菜▽一般入選 小島憲二郎、武富誠一、西村淳子、村崎英子、山元秀記、久原恵美子、山崎秋美、藤木虹羽、後藤永遠、岩永恵里▽会友入選 戸塚智子、岸部孝子、村上良子、上野弘一、古賀洋子、片岡雪子、井芹多津代、石川美由紀

【洋画】▽協会賞 下條久美子▽熊本市賞 岩崎京子▽県美術家連盟賞 有吉宏朗▽ＫＫＴ賞 中山寛▽ＫＡＢ賞 谷口琳▽奨励賞一席 深田海波▽同二席 佐藤昭▽同三席 福井由紀▽努力賞 釜賀猛、眞嶋美登里、福永真希、山本司、吉川博文▽会友賞 冨田耕平、松岡洋二、甲斐龍子、金井拓▽会友推挙 下條久美子、岩崎京子、福井由紀、眞嶋美登里▽会員推挙 冨田耕平、松岡洋二、甲斐龍子、金井拓、中島由紀子▽一般入選 赤塚真理子、井上洋子、今井和美、岩下加代、上田恵麗、上田雅絵、上村祥浩、江口充代、小田明実、小山田美明、勝俣佑菜、木下睦夫、木村茂樹、国本英之、倉岡杏佳、古閑凜、坂下由紀子、志垣眞理子、志水弘毅、庄野遥、竹屋純子、塚本隆弘、寺本ゆう子、中島一男、永杉まどか、中村孝善、中山栞、西山〓子、野満天、粢田一男、廣瀬恵子、藤本まなみ、松村盛仁、松本裕太、三池勲、水町優花、宮島歩花、宮本かすみ、本山和一、森田初男、山田穂積、山本妃紗、吉川義隆、吉本喜代子▽会友入選 荒木宣男、井上彬、井上あや、井上千鶴子、今秋俵治、岩井尚子、内田葉子、有働友明、遠藤美穂子、大内絵里奈、大塚厚子、小笠原恵子、甲斐敬彦、河上和正、北山明美、工藤勇二、舌間年子、杉村喜久江、杉本多鶴子、蘓畑節子、岳中耐夫、中島由紀子、永田いづみ、中野修、野中正春、馬場暁子、林田静枝、平尾久二子、平田尚子、福島露子、福田多恵子、福原〓彦、藤井洋、星子喜代美、丸目格、吉永修

【版画】▽協会賞 木渕渡▽県立美術館友の会賞 清田憲男▽一般入選 高野正子、中山寛▽会友入選 桐原弘子

【彫刻】▽県美大賞 藤本美空▽県文化協会賞 丸山登▽奨励賞 藤山深諦、大里祥実▽努力賞 山田唯乃、松本幸晟▽会友推挙 藤山深諦▽一般入選 北野さくら、春木駿太朗、石本彩也伽、野田薫、徳永直、内村隼、久野道博、福島晃、和泉舞桜、田中章、木村綾花

【工芸】▽協会賞 小串照彦▽県伝統工芸館賞 吉村くるみ▽ＦＭＫ賞 黒田由紀誉▽奨励賞 蔵野葉、半代千加子▽努力賞 山本保良、木村順子▽会友賞 中川由紀子▽会友推挙 黒田由紀誉、三嶋裕二▽会員推挙 陣内里美▽一般入選 三嶋裕二、植田修二、阿蘇品侑奈、眞鍋胡春、乙益健一、大野典子、中村伸也、竹下克己、松下良太郎、加藤惠子

【デザイン】▽協会賞 日高洵允▽ＲＫＫ賞 栗川詩加▽ＴＫＵ賞 大瀬良杏樹▽奨励賞 三國潔香▽努力賞 西崎澪▽会友賞 松野郷子▽会員推挙 松野郷子▽一般入選 三澤知世（連作）、東いろは（連作）、中川愛美花、高木優光（連作）、森山大、吉井優作、岩永菖、木村真琴、土佐華純、佐藤廉汰