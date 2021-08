Taylor Swift hat Halsey für ihre "Kunstfertigkeit" und "Risikobereitschaft" gelobt.

Die 'Shake It Off'-Hitmacherin hat das neue 'If I Can't Have Love, I Want Power'-Studioalbum der 'Without Me'-Hitmacherin in den höchsten Tönen gelobt, das ein Konzeptalbum über "Sterblichkeit und ewige Liebe" ist.

Die 31-jährige Taylor twitterte: "Ich bin überwältigt von @halseys Kunstfertigkeit und Engagement, Risiken einzugehen. Das gibt uns allen eine schöne neue Ära, in die wir gemeinsam eintauchen und sie erkunden können. 'If I Can't Have Love, I Want Power' ist jetzt draußen - bitte streamt es und kauft das Album!!" Woraufhin Halsey antwortete: "Danke T, das bedeutet so so viel." Taylor schwärmte von dem neuen Album, nachdem die 26-jährige Halsey, die im Juli ihr erstes Kind, Ender Ridley, mit ihrem Freund Alev Aydin auf die Welt gebracht hatte, darauf bestanden hat, dass die LP kein "Girl Power"-Album sei. Die Künstlerin erklärte vor kurzem, dass die Leute von ihr erwarteten, eine Sammlung von Songs voller "Mädchenhaftigkeit" aufzunehmen, weil sie während der Aufnahmen zu der Platte schwanger war.