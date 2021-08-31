大阪府警によると、３１日午後１時ごろ、堺市南区新檜尾台３丁付近の路上で女子中学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、デリバリー風服装、赤色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、帰宅途中の女子生徒に道を尋ね、声をかけ、スマートフォンで撮影するような動きをした。
・「虫ついてるから取ってあげる」
■現場付近の施設
・光明池駅［泉北高速鉄道］、新檜尾台小学校、赤坂台小学校、赤坂台中学校
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、３１日午後１時ごろ、堺市南区新檜尾台３丁付近の路上で女子中学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、デリバリー風服装、赤色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、帰宅途中の女子生徒に道を尋ね、声をかけ、スマートフォンで撮影するような動きをした。
・「虫ついてるから取ってあげる」
■現場付近の施設
・光明池駅［泉北高速鉄道］、新檜尾台小学校、赤坂台小学校、赤坂台中学校
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