ドレイクが、ナイキとコラボでニューアルバム『サーティファイド・ラヴァー・ボーイ』のTシャツを発表した。2018年作『スコーピオン』に続く、6枚目のスタジオアルバムとなる待望の新作が3日(金)にリリースされることを告知したばかりのドレイクが、今度は同アルバムからの歌詞と思われるスローガンがプリントされた一連の黒のTシャツを発表した。

ドレイクの地元カナダ、トロントには「Something other than me has got to give (俺以外の何かが折れるべきだ)」「I don’t miss… Let alone miss you (俺は恋しく思わない、ましてや君のことなどね)」などのスローガンが書かれた大型広告が登場していたが、それと同じものがTシャツにも綴られており、ナイキのロゴには薔薇があしらわれている。

現在のところ、同限定版Tシャツは、ドレイクのアパレルブランド、オクトーバーズベリーオウン(OVO)を通しファンに配布されているだけで、今後これがオンラインで購入可能になるかどうかは明らになっていない。

ドレイクとナイキのコラボは今回で2度目となる。