ラヒーム・スターリングはFIFAワールドカップ欧州予選ハンガリー戦でゴールを決め、亡くなった友人のステフィー・グレッグに哀悼の意を表すパフォーマンスを行った。

スターリングはハンガリー戦で55分に先制点をゲットすると、ゴールパフォーマンスで「Love you forever Steffie Gregg(永遠に愛してる。ステフィー・グレッグ)」と書かれたTシャツを披露。スターリングは試合後TシャツをTwitterで公開し、「This one was for you SVG.」と言葉を添えた。ジャマイカのプロデューサー兼歌手であるRvssian(ロシアン)の姪でスターリングの幼馴染だったグレッグ氏は、8月31日にコロナウイルスの合併症により26歳の若さで死去。実業家としても母国で有名で、同じキングストン生まれのスターリングとは仲が良いことで知られていた。