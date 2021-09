ABBA werden am 5. November ihr erstes Album seit 40 Jahren veröffentlichen.

Die legendäre schwedische Popgruppe veröffentlichte zuletzt 1981 ein Album, als sie 'The Visitors' herausbrachten, aber es wurde jetzt bestätigt, dass das nicht die letzte Platte gewesen sein soll. Bereits seit längerem gab es um die ikonische Band Comeback-Gespräche, nun wurde es bestätigt: Noch in diesem Jahr wird offiziell ein Comeback mit einer brandneuen Platte mit dem Titel 'Voyage' gefeiert werden.

ABBA – bestehend aus Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad – haben auch Pläne für ein revolutionäres Comeback-Konzert angekündigt, bei dem die Band digital mit einer 10-köpfigen Live-Band auftreten wird. Die 'Thank You For The Music'-Hitmacher haben sich mit einem 850-köpfigen Team von Industrial Light & Magic – dem von George Lucas gegründeten Unternehmen – zusammengetan, um digitale Versionen von sich selbst für das Konzert zu erstellen, wobei monatelange Motion-Capture- und Performance-Techniken verwendet werden.

ABBAs 'Voyage'-Konzerterlebnis wird am 27. Mai 2022 in der ABBA Arena eröffnet, einer hochmodernen Arena mit einer Kapazität von 3.000 Plätzen im Queen Elizabeth Olympic Park in London. Das Konzert wird ABBAs zwei neue Tracks, 'I Still Have Faith In You' und 'Don't Shut Me Down', sowie Songs aus ihrem kommenden Album enthalten.

Die Produzenten Svana Gisla und Ludvig Andersson sagten in einem Statement: "Die Magie von ABBA und die herkulischen Bemühungen dieses ganzen großartigen Teams erreichen heute einen lang erwarteten Meilenstein. Dieses Unterfangen endlich mit der Welt teilen zu können, ist ein stolzer Moment für uns und wir können es kaum erwarten, sie in unserer Arena in East London begrüßen zu dürfen, einem Ort, an dem wir so glücklich sind."

Die Voranmeldung für Tickets begann am Donnerstag (02. September) um 19 Uhr auf abbavoyage.com. Für Fans, die das 'Voyage'-Album vorbestellen, sind ab Sonntag (05. September) Tickets erhältlich, während diejenigen, die ihr Interesse an Tickets voranmelden, ab Montag (06. September) eines kaufen können, bevor sie ab Dienstag (07. September) in den allgemeinen Verkauf gehen.