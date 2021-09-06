兵庫県警によると、５日午後２時４９分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目のビルで成人女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：不明）
■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
■その他
・兵庫県警は６日、この人物を逮捕したと公表した。
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、５日午後２時４９分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目のビルで成人女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：不明）
■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
■その他
・兵庫県警は６日、この人物を逮捕したと公表した。
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