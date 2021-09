Demi Lovato ist überzeugt davon, dass die große Liebe ihr begegnen wird.

Die 29-jährige Popsängerin hat in den letzten Jahren bereits so einige schlimme Trennungen durchgemacht. Trotzdem glaubt die ‚Cool for the Summer‘-Interpretin noch immer daran, dass die richtige Person ihr irgendwann über den Weg laufen wird. Demi, die sich im letzten Jahr von ihrem Verlobten Max Ehrich trennte, erklärte in ihrer Instagram-Story: „Liebe ist die wichtigste Sache im ganzen Universum.“ Deshalb will sie auch irgendwann die große Liebe finden.

Auf eine Fan-Frage hin bestärkt sie diese Meinung noch einmal und stellt klar, dass sie die Hoffnung auf den richtigen Partner oder die richtige Partnerin nicht aufgeben will: „Ich werde niemals aufhören daran zu glauben, auch wenn ich es eigentlich unbedingt aufgeben will.“ Möglicherweise hat Demi sogar bereits eine potentielle neue Liebschaft aufgetan. Ein Fan meldete sich nämlich kurzerhand und bat um ein Date mit der ‚Skyscrapers‘-Interpretin. Zumindest ein Internet-Flirt ist bei Demi auf jeden Fall drin, wie sie mit einer schlagfertigen Antwort bewies: „Ich bin so Single. Bring mich nicht in Versuchung.“