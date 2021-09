Debbie Harry ist überzeugt davon, dass sich alles außer Politik nur um Sex dreht.

Die Blondie-Interpretin findet, dass gerade Punk-Musik eine Menge Sex zum Inhalt hat.

Deshalb habe dieses Genre die Geschichte der Musik auch so nachhaltig verändert. Im Interview mit dem Autor und Künstler Hugo Huera Marin für dessen Buch über Frauen in der Kunst sagte Debbie laut 'New York Post': "Das einzige, das sich nicht um Sex dreht, ist die Politik. Alles andere in der Welt geht immer nur um Sex: was du dir anhörst, was du liest, wo du wohnst, mit wem du unterwegs bist. Im Punk ging es außerdem um Chaos und Dekonstruktion — musikalische Ideen zu dekonstruieren. Es war eine Menge Satire dabei, sich über Traditionen lustig zu machen, die Regeln des Erwachsenseins und was vor zehn Jahren noch als 'gutes Benehmen' galt. Das hatte auch eine große sexuelle Komponente, das war klar. Es ging nicht mehr nur um gute Jungs, die über ihre Zeit unterwegs sprachen, wo sie schmutzige Frauen klarmachten."

In Marins Buch 'Portrait of an Artist: Conversations with Trailblazing Creative Women' (deutsch: 'Portrait eines Künstlers: Gespräche mit wegweisenden kreativen Frauen') sind außerdem Konversationen mit Uma Thurman, FKA Twigs, Julianne Moore, Miuccia Prada und Cate Blanchett vertreten.