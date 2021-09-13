愛知県警によると、１３日午後３時２０分ごろ、名古屋市中村区太閤１丁目で女性への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、小柄、水色タンクトップ、クリーム色短パン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、ささしまライブ駅［名古屋臨海高速鉄道］、米野駅［近鉄］など
©日本不審者情報センター合同会社
愛知県警によると、１３日午後３時２０分ごろ、名古屋市中村区太閤１丁目で女性への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、小柄、水色タンクトップ、クリーム色短パン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、ささしまライブ駅［名古屋臨海高速鉄道］、米野駅［近鉄］など
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