Lil Nas X hat mit seinem lavendelfarbenen Outfit, das halb Anzug, halb Kleid war, auf dem roten Teppich der MTV Video Music Awards (VMAs) allen die Show gestohlen.

Der 22-jährige Sänger, der bei der Verleihung am Sonntag (12. September) die prestigeträchtige Auszeichnung für das Video des Jahres für sein Lied 'Montero (Call Me By Your Name)' sowie den Preis für die besten visuellen Effekte und die beste Regie gewann, kam im Barclays Center in Brooklyn in einer atemberaubenden Kreation von Atelier Versace an, die mit Hunderten von Edelsteinen und Pailletten glitzerte.

Das Luxuslabel verkündete über deren Account auf Instagram über das Outfit des Künstlers: "Das asymmetrische Off-Shoulder-Design verfügt über ein Schnürdetail am Rücken, das zu einer langen Schleppe übergeht und mit handapplizierter Kristallstickerei bestickt ist." Der Stylist des 'Old Town Road'-Hitmachers, Hodo Musa, fügte dem Outfit die passenden Stiefel und Schmetterlingsohrringe hinzu und stylte dem Musiker lange gelockte Haare. Die Modefans werden gespannt sein, was Nas am Montagabend (13. September) bei der Met Gala trägt, da er zuvor versprochen hatte, dass sich das Warten lohnen wird. Lil verriet gegenüber 'Entertainment Tonight': "Wir werden euch allen etwas bieten! Es wird eine Woche dauern. Das ist kein Moment, dabei geht es um eine Woche, Baby!"