兵庫県警によると、１６日午後５時５７分ごろ、神戸市中央区北長狭通１丁目の店舗で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白色長袖シャツ、紺色ズボン）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女子生徒に、後ろからスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１６日午後５時５７分ごろ、神戸市中央区北長狭通１丁目の店舗で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白色長袖シャツ、紺色ズボン）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女子生徒に、後ろからスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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