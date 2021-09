Jon Bernthal hat die Fans davor gewarnt, dass sich der anstehende Film 'The Many Saints of Newark' von 'Die Sopranos' unterscheiden wird.

Der 44-jährige Schauspieler spielt in dem kommenden Streifen, der das Prequel der gefeierten HBO-Serie darstellt, die Rolle des Giovanni 'Johnny Boy' Soprano, und verriet, dass die Zuschauer nicht einfach einen Film erwarten sollen, der der TV-Serie ähnelt.

In der Talkshow 'Late Night With Seth Meyers' verriet Jon: "Ich denke, die Leute werden 'The Sopranos' erwarten - das ist es nicht.” Der 'Walking Dead'-Schauspieler ist zuversichtlich, dass die "Superfans" den Film genießen werden, da sich die Geschichten der Serie tatsächlich im New Jersey der 1960er und 1970er Jahre abspielt. Jon fügte hinzu: "Ich denke, es war sehr klug, dass sie es in die Vergangenheit gesetzt haben und es ist ein echtes Prequel. Sie werden sehen, dass (Chase) beim Schreiben der Show die vollständige Geschichte dieser Charaktere klar verstanden hat. Und den echten Superfans wird es so viel Spaß machen.”

In dem Film spielt Michael Gandolfini den Teenager Tony Soprano, die Rolle, durch die sein verstorbener Vater James in der TV-Serie berühmt wurde und Jon fühlte sich "geehrt", an seiner Seite zu erscheinen. Er sagte: "Was Michael Gandolfini in diesem Film macht und ein Teil seiner Reise zu sein... Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich an seiner Seite gehen darf. Ich denke, er ist es mit Mut und echter Hingabe angegangen.”

Michael hatte vor kurzem zugegeben, dass er seine Trauer um seinen Vater während der Dreharbeiten ausblenden musste und verriet, dass das Projekt eine der schwierigsten Entscheidungen war, die er jemals treffen musste.