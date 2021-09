Cameron Diaz versucht, ihre Erwartungen an eine Beziehung transparent zu machen.

Die 49-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Benji Madden die 20 Monate alte Tochter Raddix großzieht, hat in einem Gespräch mit Drew Barrymore und Ross Matthews von den Vorzügen des "harten Durchgreifens" gesprochen.

Bei einem Auftritt in der 'The Drew Barrymore Show' erklärte Ross zunächst: "Ich habe eine Freundin, die immer wieder sagt: 'Diese Typen verlassen mich, sie verlassen mich immer wieder' [und] ich sage: 'Nun, wie sind die ersten Dates?' Sie sagte: 'Nun, ich frage sie, ob sie Kinder wollen.' Mädchen, was machst du beim ersten Date? Du fragst nicht, ob sie Kinder wollen, du fragst, ob sie Pizza mögen oder die Farbe Blau."

Cameron antwortete daraufhin, dass Ross' Freundin jemand sei, der seine Erwartungen von Anfang an klar formuliert. Die blonde Schönheit fügte hinzu: "Sie sagt: 'Das ist es, was ich will, bist du dabei?' Sie sollte es also nicht so sehen, dass man sie verlässt, sondern sie sollte sagen: 'Weißt du was, du passt nicht zu mir, du bist nicht bei mir', aber das ist okay. Dann weißt du wenigstens, dass wir nicht am selben Ort sind. Und ich denke, darum geht es beim Dating."

Ross stimmte Camerons Dating-Ratschlägen zu und gab zu, dass es wichtig ist, "zu wissen, was man will". Cameron, die Benji im Jahr 2015 geheiratet hat, gab noch einen weiteren Ratschlag für eine Beziehung. Sie sagte: "Wenn die andere Person nicht an dir festhält, lass sie los."