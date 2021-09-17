兵庫県警によると、１７日午後７時１１分ごろ、神戸市西区春日台３丁目付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小太り、黒色上衣、黒色マスク、黒色キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「学校どこ？ 学校どこ？ 一緒にこえへん？」
■現場付近の施設
・春日台小学校、樫野台小学校、平野中学校、滝川第二中学校・高校
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１７日午後７時１１分ごろ、神戸市西区春日台３丁目付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小太り、黒色上衣、黒色マスク、黒色キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「学校どこ？ 学校どこ？ 一緒にこえへん？」
■現場付近の施設
・春日台小学校、樫野台小学校、平野中学校、滝川第二中学校・高校
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