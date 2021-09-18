（滋賀）東近江市八日市野々宮町で声かけ　９月１３日夕方

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滋賀県警によると、１３日午後４時４５分ごろ、東近江市八日市野々宮町で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０代、伸びたスポーツ刈り風、白色と紺色または黒色チェック柄シャツ、自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、帰宅途中の女性に声をかけた。
・「こんにちは」
・「今、暇？」

■現場付近の施設
・新八日市駅［近江鉄道］、東近江市役所、聖徳中学校、八日市南高校、八日市高校

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