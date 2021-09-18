兵庫県警によると、１８日午後０時３０分ごろ、神戸市中央区雲井通８丁目付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０代、スーツ上衣、白色カッターシャツ、黒色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒にしつこく声をかけた。
・「道を教えて」
・「名前を教えて」
・「学校はどこ」
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１８日午後０時３０分ごろ、神戸市中央区雲井通８丁目付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０代、スーツ上衣、白色カッターシャツ、黒色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒にしつこく声をかけた。
・「道を教えて」
・「名前を教えて」
・「学校はどこ」
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、★三ノ宮駅［ＪＲ］、★三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など
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