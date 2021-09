Little Mix wollen sich die Spitze von Noel Gallagher nicht gefallen lassen.

Der Oasis-Star äußerte kürzlich Kritik an der Entscheidung, dass der BRIT Award für die beste britische Band an die Girlgroup ging, nachdem in der Vergangenheit Rockbands wie Oasis in der Kategorie ausgezeichnet wurden. „Bei allem Respekt, Little Mix befinden sich nicht in derselben Liga wie Oasis“, bemängelte der Sänger. „Es ist ein Symptom des Musikgeschäfts, das den Zahlen hinterherjagt – und in diesen Bands gibt es keine Songwriter.“

Nun schlägt Little Mix-Mitglied Jade Thirlwall gegen den Rocker, der seit dem Aus mit Oasis eine Solokarriere verfolgt, zurück. „Noel sagte etwas darüber, dass wir den BRIT Award nicht verdienen, weil wir Frauen sind und – nun, wir schreiben Musik – aber er denkt, dass wir keine Musik schreiben“, sagt die 28-Jährige in der TV-Show ‚Never Mind the Buzzcocks'.

Die ‚Black Magic‘-Hitmacherin bezeichnet die Kritik des Musikers als absolut unberechtigt. „Wirklich schade. Denn wisst ihr, wir sind definitiv die erfolgreichste Girlgroup im Land, aber er ist nicht einmal der erfolgreichste Performer in seiner Familie!“, macht sich Jade über Noel lustig, der stets im Schatten seines jüngeren Bruders Liam Gallagher steht.