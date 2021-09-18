（大阪）枚方市長尾家具町１丁目付近で下半身露出　９月１８日夕方

©日本不審者情報センター合同会社

トピック

大阪府不審者情報

タグ

大阪府警によると、１８日午後４時５２分ごろ、枚方市長尾家具町１丁目付近で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：５０歳位、小太り、黒色ポロシャツ、カーキ色ズボン）

■実行者の言動や状況
・下半身を出し、歩いているのが目撃された。

■現場付近の施設
・八幡市立美濃山小学校、大阪工業大学枚方キャンパス、摂南大学枚方キャンパス、コストコホールセール京都八幡倉庫店、ユナイテッド・シネマ枚方

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。