大阪府警によると、１８日午後４時５２分ごろ、枚方市長尾家具町１丁目付近で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：５０歳位、小太り、黒色ポロシャツ、カーキ色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下半身を出し、歩いているのが目撃された。
■現場付近の施設
・八幡市立美濃山小学校、大阪工業大学枚方キャンパス、摂南大学枚方キャンパス、コストコホールセール京都八幡倉庫店、ユナイテッド・シネマ枚方
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、１８日午後４時５２分ごろ、枚方市長尾家具町１丁目付近で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：５０歳位、小太り、黒色ポロシャツ、カーキ色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下半身を出し、歩いているのが目撃された。
■現場付近の施設
・八幡市立美濃山小学校、大阪工業大学枚方キャンパス、摂南大学枚方キャンパス、コストコホールセール京都八幡倉庫店、ユナイテッド・シネマ枚方
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