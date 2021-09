Kelly Ripa glaubt, dass "Liebe und Sexy Time" die Schlüssel zu ihrer Ehe sind.

Der 50-jährige Moderatorin ist seit 1996 mit Mark Consuelos verheiratet und die beiden haben während einer Diskussion über Jessica Chastains und Oscar Isaacs neues Drama ‘Scenes From a Marriage’ über ihre Romanze gesprochen.

Bei einem gemeinsamen Auftritt in 'Live with Kelly and Ryan' sagte Kelly, dass Mark Probleme immer schnell "im Keim" erstickt. "Ich habe mir gedacht, dass so etwas im Haushalt von Mark Consuelos nie passieren würde, denn er hätte das alles sofort im Keim erstickt. Er hätte gesagt: 'Oh, du bist verärgert? Ich weiß, wie man sich darum kümmert. Oh, du fühlst dich wegen etwas nicht gut? Ich kümmere mich darum. Du hast das Gefühl, dass du überarbeitet bist? Ich kümmere mich um dich. Ich weiß, was du brauchst.' Denn für Mark ist alles geregelt mit..."

An dieser Stelle fügte Mark hinzu: "Liebe." Und dann korrigierte Kelly ihren Mann. Sie gab zu, dass der wahre Schlüssel zu ihrer Romanze "Liebe und Sexy Time" ist. Daraufhin sagte Mark: "Nicht alles. Nicht alles!" Und Kelly scherzhaft: "So gut wie alles." Mark Consuelos ist aus ‘All My Children’ und als Hiram Lodge in ‘Riverdale’ bekannt.