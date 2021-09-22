熊日賞に選ばれた福原壮真君の「弟が初めて魚を釣った日」

第３４回熊日小・中学生夏休み写真コンテストの審査が２１日、熊本市中央区世安町の熊日本社であり、グランプリの熊日賞に白川小２年、福原壮真君の「弟が初めて魚を釣った日」を選んだ。

７、８月に撮影した作品が対象で、県内の小中学生９５７人が日常や旅先の風景、動植物などを題材にした１６２１点を出品。熊日フォト・サークルの宮崎喜一副会長と小山真史・熊日写真映像部長が審査し、グランプリと特選、準特選、入選の計３６点を選んだ。

福原君の作品は、三角東港（宇城市）で釣った魚を前に満面の笑みを浮かべる弟を撮影。審査員からは「見せたい素材を無駄なく的確に捉えている。弟の喜ぶ表情も良く撮れており、気持ちが伝わる」と評された。

表彰式は１０月２日午後２時から熊日本社で。入選以上の作品は５～１０日、熊本市中央区上通町のびぷれす熊日会館６階・熊本公徳会カルチャーセンターで展示する。（魚住有佳）

熊日賞以外の入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

▽特選 中村心音（帯山中２）山戸琉希（同１）小車麟太郎（同２）古澤璃々愛（御船中３）河部奏仁（同１）▽準特選 水野愛（帯山中２）竹内仁晟（御船中１）中村奏夢（同）西本月（同２）井手神太郎（同３）藤岡真実（同）本田陽菜（同）渕本樹座（同）荒牧桃佳（西原小６）塩森雅治（高平台小３）▽入選 本庄由乃（帯山中１）穴井天晴（同）藤田結菜（同）上東隼人（同）中島杏（同）野中実（同２）南柑名（同）西嶌悠（同）樋口心（御船中１）杉原魁斗（同）栫琉真（同２）川越美侑（同）川田なお（高平台小６）古閑麗（熊大付属小３）木庭蒼士郎（同）工藤悠太（白川小１）尾崎凛（同６）林煕尭（御幸小４）鈴木田悠之進（菱形小１）古賀陽斗（西里小６）