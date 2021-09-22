（愛知）日進市竹の山３丁目で暴行　９月２１日夕方

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愛知県警によると、２１日午後４時ごろ、日進市竹の山３丁目で女子生徒への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代後半位、目が大きい、自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、叫び、帰宅途中の女子生徒の手を握り、声をかけた。
・「あーっ」
・「女性は結婚すると殺される」
・「ごめんね」

■現場付近の施設
・竹の山小学校、日進北中学校、名古屋学芸大学、名古屋外国語大学、愛知淑徳大学長久手キャンパスなど

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