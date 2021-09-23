福岡県警によると、２２日午後４時４１分ごろ、小郡市小郡の公共施設で女性へのスカート内盗撮が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、小太り、ベージュ色系Ｔシャツ、ベージュ色系ズボン、マスク、ベージュ色帽子）

■実行者の言動や状況

・階段で、女性のスカートを引っ張り、スカート内を撮影した。

■現場付近の施設

・西鉄小郡駅［西鉄］、立野駅［甘木鉄道］、小郡駅［甘木鉄道］、大板井駅［甘木鉄道］、小郡市役所など