熊本県警によると、２３日午後４時４５分ごろ、菊陽町津久礼の店舗で女子中学生へのスカート内盗撮が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪、小柄、黒色ボーダー柄入り白色Ｔシャツ、暗緑色短パン、赤色と黒色交じりショルダーバッグ）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女子生徒のスカート内を、スマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・三里木駅［ＪＲ］、光の森駅［ＪＲ］、菊陽町役場、菊陽西小学校、菊陽南小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
熊本県警によると、２３日午後４時４５分ごろ、菊陽町津久礼の店舗で女子中学生へのスカート内盗撮が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪、小柄、黒色ボーダー柄入り白色Ｔシャツ、暗緑色短パン、赤色と黒色交じりショルダーバッグ）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女子生徒のスカート内を、スマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・三里木駅［ＪＲ］、光の森駅［ＪＲ］、菊陽町役場、菊陽西小学校、菊陽南小学校など
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