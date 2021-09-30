【台風16号 接近】JR東日本 千葉支社管内の10月1日運転計画を公表

JR東日本は３０日、首都圏への台風１６号接近に伴う１日の鉄道の運転計画を明らかにしました。３０日午後５時３０分時点での千葉支社管内で対象となる路線と時刻は次の通りです。

・内房線 （館山～安房鴨川駅間）

（下り最終列車）

館山 10:37 発～安房鴨川 11:18 着

（上り最終列車）

安房鴨川 10:58 発～館山 11:37 着

・外房線 （上総一ノ宮～安房鴨川駅間）

（下り最終列車）

大原 9:41 発～安房鴨川 10:25 着

上総一ノ宮 11:40 発～大原 11:57 着

（上り最終列車）

大原 11:18 発～上総一ノ宮 11:35 着

安房鴨川 11:20 発～大原 12:07 着

・総武本線（成東～銚子駅間）

（下り最終列車）

成東 10:05 発～銚子 11:07 着

（上り最終列車）

銚子 9:50 発～成東 10:44 着

・成田線 （佐原～銚子駅間）

（下り最終列車）

佐原 11:11 発～銚子 12:02 着

（上り最終列車）

銚子 10:24 発～佐原 11:10 着

・鹿島線 （佐原～鹿島神宮駅間）

（下り最終列車）

佐原 10:18 発～鹿島神宮 10:39 着

（上り最終列車）

鹿島神宮 9:44 発～佐原 10:05 着

・久留里線（全線）

（下り最終列車）

久留里 8:14 発～上総亀山 8:32 着

木更津 11:12 発～久留里 11:57 着

（上り最終列車）

上総亀山発 8:48 発～久留里 9:06 着

久留里発 10:06 発～木更津 10:49 着

なお運転を取りやめる時刻が早まる可能性があります。

他会社への振替輸送は予定されていません。

運転計画は今後の天候次第で変更される場合があり、大幅な遅れ、運休が発生する可能性もあります。

JR東日本千葉支社発表（１7：３０）

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