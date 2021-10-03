県アマ棋王戦決勝トーナメント決勝で対局する藤田雄一郎五段（右）と森崎盛一朗五段。藤田五段が勝ち、２度目の棋王となった＝３日、熊本市中央区

第５７回熊本県アマ棋王戦（熊日主催）の決勝リーグが３日、熊本市中央区上通町のびぷれす熊日会館内「熊日倶楽部」であり、２勝１敗で並んだ３人による優勝者決定戦を藤田雄一郎五段（５２）＝同市＝が制し、１９８８年以来２度目のタイトルを手にした。

県アマ棋王戦は、肥後名人戦と並ぶ県内アマチュア将棋界の二大タイトル戦。３連覇中の棋王・森崎盛一朗五段（２７）＝同市＝と、予選を勝ち抜いた藤田五段、沖崎憲治五段（４２）＝甲佐町、嶋田旬吾三段（１１）＝同市＝が総当たりで競った。

持ち時間各４０分、以後３０秒秒読みのルールで、下村秀行審判長と津留崎幸一副審判長が立ち会った。リーグ戦で嶋田三段を除く３人が２勝１敗で並んだため、勝負はトーナメント方式による優勝者決定戦（持ち時間２０分、以後３０秒秒読み）にもつれ込んだ。

決勝で藤田五段は居飛車、森崎五段は振り飛車と、それぞれ得意の形に。中盤まで互角の戦いだったが、終盤に森崎五段が攻めあぐね、藤田五段が１０７手で攻め切った。（清島理紗）

結果は次の通り（先が勝者）。【決勝リーグ】▽第１戦 森崎－嶋田、藤田－沖崎▽第２戦 沖崎－森崎、藤田－嶋田▽第３戦 森崎－藤田、沖崎－嶋田【優勝者決定戦】▽準決勝 森崎－沖崎▽決勝 藤田－森崎