Little Mix verkünden stolz die Geburt ihres eigenen Podcasts.

Die britische Girlgroup feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Bandjubiläum. 2011 fanden Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Ex-Mitglied Jesy Nelson bei der Castingshow ‚The X Factor‘ zusammen und konnten in den folgenden Jahren mit Hits wie ‚Black Magic‘ und ‚Shout Out to My Ex‘ zahlreiche Charterfolge landen. Mit dem Podcast ‚The Power of Little Mix‘ markieren sie nun diesen bedeutenden Meilenstein.

„Es hat so viel Spaß gemacht, unsere Little Mix-Reise mit ‚PopBuzz‘ in diesem Podcast noch einmal zu erleben. So viel ist in den letzten zehn Jahren passiert! Wir hoffen, dass alle genauso viel Spaß beim Anhören haben wie wir beim Aufnehmen“, so die drei Musikerinnen in einem Statement.

Die erste Folge des Podcasts wird am 11. Oktober erscheinen. Die Folgen werden die Geschichte der Band von dem individuellen Vorsingen der Sängerinnen bei ‚The X Factor‘ bis hin zu Jesy Nelsons Bandaussteig beleuchten. „Es ist zehn Jahre her, dass Little Mix auf die Bühne gekommen sind und den Fluch der ‚X Factor‘-Girlband gebrochen hat, und ich bin stolz sagen zu können, dass ich vom ersten Tag an ein Mixer war“, erklärt ein begeisterter ‚PopBuzz‘-Redakteur Sam Prance.