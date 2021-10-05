気象庁によると、6日02:46頃、岩手県沖を震源とするM6.0の地震があり、青森県階上町で震度5強の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：10月6日02:46頃

・震源地 ：岩手県沖(北緯40.0度、東経142.4度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M6.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5強：青森県三八上北

・震度5弱：岩手県内陸北部

・震度4 ：岩手県沿岸北部、岩手県内陸南部

・震度3 ：青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北、岩手県沿岸南部、渡島地方東部、宮城県北部、宮城県中部、秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸北部、秋田県内陸南部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

・青森県 ：階上町

【震度5弱】

・青森県 ：八戸市、南部町

・岩手県 ：盛岡市

【震度4】

・青森県 ：三沢市、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町

・岩手県 ：二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、矢巾町、軽米町、九戸村、一戸町、宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、遠野市

【震度3】

・青森県 ：十和田市、野辺地町、七戸町、横浜町、六ヶ所村、田子町、新郷村、青森市、平内町、外ヶ浜町、藤崎町、田舎館村、むつ市、東通村

・岩手県 ：紫波町、洋野町、花巻市、北上市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、大船渡市、釜石市、住田町、大槌町

・北海道 ：函館市

・宮城県 ：気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、美里町、石巻市、松島町

・秋田県 ：能代市、三種町、井川町、由利本荘市、大館市、鹿角市、北秋田市、横手市、大仙市