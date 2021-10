Das ‘Sex and the City’-Sequel startet schon bald.

Seit Anfang des Jahres steht fest, dass die beliebte amerikanische Serie eine Fortsetzung bekommen soll und auch erste Fotos sind bereits durchgesickert. Doch nun scheint festzustehen, wann das Sequel ‘And Just Like That…‘ rauskommen soll: Bereits schon im Dezember! Wie ‘Dlisted‘ berichtet, sollen die Frauen selbst einen Clip veröffentlicht haben, in dem Sarah Jessica Parker das Startdatum verrät: „Hallo aus New York City – Fifth Avenue, wo wir gerade das nächste Kapitel von Sex and the City drehen. [...] Aber in der Zwischenzeit ‘And Just Like That ...‘ wird im Dezember auf HBO Max Premiere feiern!“

Vor wenigen Wochen wurde zur großen Freude der Fans bestätigt, dass der US-Schauspieler Chris Noth in der HBO Max-Serie ‚And Just Like That…‘ seine Rolle des Mr. Big wieder aufnehmen wird. Wie der 66-Jährige vor kurzem gestand, wollte er das Projekt anfangs eigentlich ablehnen. „Es war gewissermaßen eine kreative Verhandlung, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, in dieser Rolle mehr anbieten zu können. Es fühlte sich so an, als hätte ich damit abgeschlossen“, offenbarte der Star. Glücklicherweise kam es dann aber doch anders – Produzent Michael Patrick King sei Dank. „Er ist einfach ein unglaublicher Drehbuchautor und hat unglaublich kreative Ideen“, schwärmte Chris im Interview mit ‘Yahoo Finance Live’.