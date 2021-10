Adele meldet sich mit neuem Musikmaterial zurück.

Seit ‚25‘ vor sechs Jahren hat die britische Sängerin kein Album mehr veröffentlicht. Umso mehr sehnen sich die Fans danach, neue Songs von der ‚Rolling in the Deep‘-Interpretin zu hören. Mit einer Ankündigung auf Twitter macht Adele ihren Followern nun den Mund wässrig. Zu sehen ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Video zu ihrem kommenden Song. Darin ist die Grammy-Preisträgerin zu sehen, wie sie eine Kassette in einem Auto einschiebt, während sie eine Straße entlangfährt und Notenblätter aus dem Fenster flattern. Im Kommentarfeld enthüllte Adele, dass der neue Track ‚Easy On Me‘ heißen wird und am 15. Oktober erscheint. Die Fans werden sich also nur noch eine gute Woche gedulden müssen, bis sie die Single zu hören bekommen.

In den letzten Wochen wurde viel über ein baldiges musikalisches Comeback des Stars spekuliert. Das Gerücht, dass Adele im November ihr Comeback-Album veröffentlichen wird, wurde dadurch angefacht, dass Taylor Swift ihre Platte ‚Red (Taylor's Version)' eine Woche früher als geplant herausbringt. Die Neuaufnahmen des gefeierten Albums von 2012 werden nun am 12. November statt am 19. November veröffentlicht.